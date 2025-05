Novantenne cade in un dirupo ed è grave | trovato e soccorso con l’eliambulanza

Un novantenne è caduto in un dirupo a Patrica, in provincia di Frosinone, e si trova in condizioni gravissime. Soccorso dai vigili del fuoco e dall’eliambulanza, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Anche se la situazione è critica, fortunatamente non corre il rischio di perdere la vita. La vicenda evidenzia l’importanza della prontitudine dei soccorsi in situazioni di emergenza.

È grave ma non rischia di morire un 90enne precipitato in un dirupo a Patrica in provincia di Frosinone. A recuperarlo i vigili del fuoco e l'eliambulanza lo ha trasportato in ospedale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Novantenne cade in un dirupo ed è grave: trovato e soccorso con l’eliambulanza

Contenuti che potrebbero interessarti

Cade in un dirupo: anziano soccorso sulle pendici del Grignone

Un anziano di 78 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente montano giovedì 15 maggio, cade in un dirupo mentre percorreva il sentiero del fiume alle pendici del Grignone.

Tragedie sul Resegone. Skyrunner cade nel dirupo. Turista in un canalone

Tragedie sul Resegone: due escursionisti hanno perso la vita in un drammatico incidente sulla montagna simbolo di Lecco.

Detenuto disabile cade ed entra in coma: esposto dei legali, avevano chiesto una misura alternativa al carcere

Un detenuto disabile, affetto da tetraparesi spastica, è caduto e caduto in coma nel carcere di Foggia nonostante le richieste dei legali per una misura alternativa.

Approfondimenti da altre fonti

Novantenne cade in un dirupo ed è grave: trovato e soccorso con l’eliambulanza

fanpage.it scrive: Improvvisamente ha perso l'equilibrio, forse mettendo male un piede, ed è precipitato in un ... calandosi nel dirupo e hanno recuperato l'uomo, riportandolo sulla sede stradale. Il novantenne è stato ...

Cade nel dirupo, muore una escursionista in Friuli

Secondo msn.com: (ANSA) - TAIPANA, 09 APR - Una donna è morta, poco dopo le 15, a seguito di una rovinosa caduta in un dirupo mentre stava effettuando un'escursione in montagna a Taipana (Udine). A lanciare l ...

Sicilia, cade in un dirupo: escursionista morto sulle Madonie

msn.com scrive: In Sicilia un escursionista è morto sulle Madonie, dopo essere precipitato per una ventina di metri. Intervenuti per recuperare il corpo i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano.

L’auto cade nel dirupo vicino a un campo da rugby: i giocatori la recuperano a braccia