Novak Djokovic entra nella leggenda | conquistato il 100 titolo ATP

Novak Djokovic entra nella leggenda del tennis conquistando il suo 100° titolo ATP a Ginevra, raggiungendo così Federer e Connors nella classifica all-time. Una storica tappa che consacra il suo status di GOAT, con numeri e record impressionanti. Il trionfo contro Hurkacz segna un nuovo capitolo nella carriera di un campione che continua a scrivere la storia del tennis mondiale.

Novak Djokovic trionfa a Ginevra e raggiunge Federer e Connors nella classifica all-time: ha vinto 100 titoli ATP. Indice. Djokovic 100 titoli ATP: un traguardo leggendario. Il match della consacrazione: Djokovic-Hurkacz. I record di Novak Djokovic: numeri da GOAT. Djokovic e il suo posto nella storia del tennis. Conclusioni: 100 titoli ATP per Djokovic, una leggenda vivente. Djokovic 100 titoli ATP: un traguardo leggendario. Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia del tennis mondiale. Con la vittoria al Gonet Geneva Open 2025, il fuoriclasse serbo ha raggiunto quota 100 titoli ATP in carriera, diventando il terzo tennista dell’era Open a riuscirci dopo Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Novak Djokovic entra nella leggenda: conquistato il 100° titolo ATP

