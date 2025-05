Nottingham Forest - Chelsea in tv e in streaming | dove vedere il big match di Premier

Scopri dove vedere in TV e streaming il big match tra Nottingham Forest e Chelsea, valido per l’ultima giornata di Premier League. Con i giochi ancora aperti in classifica, questo confronto sarà determinante per le sorti europee e il destino di entrambe le squadre nella stagione 2024-2025. Ecco tutte le info per seguire l’attesissimo match e non perderti nemmeno un minuto di azione.

Nottingham, 25 maggio 2025 – Siamo giunti all'ultima giornata di campionato, l'ultimo giro di ruota per quanto riguarda il campionato inglese, e tanti esiti sono ancora incerti. Uno di questi è sicuramente legato alla Champions League: quali squadre riusciranno ad entrare nei primi cinque posti e quindi a qualificarsi alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie? Liverpool e Arsenal sono già certe della partecipazione: i reds hanno vinto il campionato, i gunners sono secondi a quota 71 punti, mentre per le altre il finale è ancora tutto da scrivere. Il Manchester City si trova al terzo posto con 68 lunghezze, due in più di Newcastle, Chelsea e Aston Villa e tre più del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nottingham Forest - Chelsea in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Scopri altri approfondimenti

Nottingham Forest v Chelsea – formazione, statistiche e anteprima

Scopri le formazioni, le statistiche e l’anteprima di Nottingham Forest vs Chelsea. Un match decisivo all’ultimo giorno, che potrebbe determinare il futuro europeo di entrambe le squadre.

Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: finale thriller a City Ground

Il match tra Nottingham Forest e Chelsea, valido per la trentottesima giornata di Premier League, promette emozioni intense.

Nottingham Forest, l’attaccante Awoniyi sbatte contro il palo, rientra in campo e va in coma (VIDEO)

Durante il match tra Nottingham Forest e Leicester, l’attaccante Taiwo Awoniyi ha subito un brutto infortunio dopo aver colpito il palo in un tentativo di segnare.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nottingham Forest - Chelsea in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Si legge su msn.com: Le probabili formazioni, il momento delle due squadre e dove vedere la partita: tutto quello che c'è da sapere sullo scontro ad alta quota del campionato inglese ...

Nottingham Forest-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Segnala calciostyle.it: Visualizzazioni: 23 Nottingham Forest-Chelsea sarà uno dei crocevia Champions di questa ultima giornata di Premier League. La sfida e’ in programma per domani alle 17. Si prospetta un’ultima giornata ...

Is Nottingham Forest v Chelsea on TV? Kick-off time, channel and how to watch Premier League fixture

Lo riporta msn.com: Is Nottingham Forest v Chelsea on TV? Kick-off time, channel and how to watch Premier League fixture - Everything you need to know ahead of a crucial Premier League fixture ...

Inside Forest ?? | Getting Set for Chelsea Showdown ??