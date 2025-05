Note sul Pontile Viaggio musicale tra flamenco e jazz

Oggi alle 18, al Pontile di Forte dei Marmi, si tiene un concerto del “Mediterranean Quartet” guidato dal chitarrista Marco Poggiolesi. Un viaggio musicale tra flamenco e jazz, offrendo un pomeriggio di musica raffinata e coinvolgente per residenti e visitatori. L’evento si svolge in un’atmosfera suggestiva in piazza Cardini, rappresentando un’occasione unica per apprezzare sonorità mediterranee e jazzisti di eccezione.

Un pomeriggio di musica raffinata e coinvolgente attende residenti e visitatori, oggi alle 18, sul suggestivo Pontile di Forte dei Marmi (in piazza Cardini) con il concerto del “Mediterranean Quartet“, ensemble d’eccezione guidato dal chitarrista Marco Poggiolesi (in foto). Un’occasione speciale, ad ingresso libero, per immergersi in un mondo musicale che unisce stili, epoche e culture, valorizzato dalla bellezza del Pontile al tramonto. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e curata dall’associazione Centro studi musicali Forte dei Marmi, propone un’esperienza sonora unica che attraversa le calde atmosfere del flamenco e le eleganti armonie del jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note sul Pontile. Viaggio musicale tra flamenco e jazz

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tra nord Europa, Mediterraneo e gli States: riparte il viaggio musicale di "Percuotere la mente"

Tra Nord Europa, Mediterraneo e Stati Uniti, riparte il viaggio musicale di "Percuotere la Mente". Un'esplorazione che unisce l'introspezione folk del continente, la ricerca poetica del cantautorato italiano, le vibrazioni anni Ottanta e la rivendicazione sociale della black community americana, celebrando l'arte contemporanea e una musica ridotta alla sua essenza più pura.

Simona Molinari: con il nuovo spettacolo “La Donna è Mobile” un viaggio teatral-musicale nell’arte femminile

Simona Molinari presenta "La Donna è Mobile", un affascinante spettacolo teatral-musicale che celebra l'arte femminile.

Un viaggio musicale nelle melodie jazz con il sassofonista ravennate Alessandro Scala

Mercoledì 14 maggio, il Jazzamore di Cesena riapre le porte alla musica dal vivo con un evento imperdibile.

Ne parlano su altre fonti

Note sul Pontile. Viaggio musicale tra flamenco e jazz

Da lanazione.it: Un pomeriggio di musica raffinata e coinvolgente attende residenti e visitatori, oggi alle 18, sul suggestivo Pontile di Forte dei Marmi (in piazza Cardini) con il concerto del “Mediterranean Quartet“ ...

Un viaggio in musica tra culture diverse

Lo riporta msn.com: Attraverserà culture e tradizioni diverse l’ultimo appuntamento con la rassegna "Dentro le note", promossa dal teatro Comunale Pavarotti Freni ...

Note stellate a Udine: un viaggio musicale tra Van Gogh e D’Alonzo

Secondo nordest24.it: UDINE – Sabato 24 maggio 2025 alle ore 18.00, l’Atelier Celiberti in via Fabio di Maniago 15/3 ospiterà un evento musicale e culturale di grande fascino dal titolo “Note stellate ... influenza materna ...

Gianna Nannini - Quello che non... di Francesco Guccini - Note di Viaggio