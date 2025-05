Note a Foligno Dal barocco allo stile galante

La stagione degli Amici della Musica di Foligno propone un concerto dedicato alla musica dal XVII al XVIII secolo, passando dal barocco allo stile galante. Alle 18 all’Oratorio del Crocifisso si eseguiranno composizioni originali affidate ai flautisti, offrendo un viaggio musicale attraverso i secoli europei, esplorando le evoluzioni stilistiche di quei secoli ricchi di tensioni emotive e innovazioni musicali.

“Dal barocco allo stile galante” per la stagione degli Amici della Musica di Foligno che oggi presegue con un concerto che guarda alla musica del Seicento e del Settecento europeo. Alle 18 è il gioiello barocco dell’Oratorio del Crocifisso ad accogliere composizioni originali affidate ai flautisti Stefano Bagliano, Massimo Mercelli (nella foto) - a lui hanno dedicato brani i più grandi compositori contemporanei - e al clavicembalista Andrea Coen, interpreti noti alle platee internazionali, tra i più celebri e raffinati nell’esecuzione di questo prezioso e non facile repertorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note a Foligno, “Dal barocco allo stile galante”

