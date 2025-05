Norris vince il Gran Premio di Monaco | Leclerc 2 per la Ferrari Piastri sul podio

Lando Norris festeggia una spettacolare vittoria nel Gran Premio di Monaco, ottava tappa della stagione di F1 2025, svoltosi il 25 maggio. Partito dalla pole position, il pilota della McLaren ha dominato la corsa tra le affascinanti stradine del Principato, portando a casa il suo secondo successo stagionale. Sul podio, Charles Leclerc si è piazzato secondo per la Ferrari, mentre Oscar Piastri ha completato il trio di testa.

Lando Norris è il vincitore del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento della stagione di F1 2025. Oggi, domenica 25 maggio, l'inglese della McLaren, partito dalla pole, ha conquistato il prestigioso successo tra le stradine del Principato, centrando il secondo successo stagionale, il sesto

Qualifiche Gran Premio di Monaco, Pole per Lando Norris, in prima fila la Ferrari di Leclerc.

Sul circuito di Monte-Carlo, Lando Norris conquista la pole position con la McLaren, portando in prima fila anche Charles Leclerc.

