Norris il segreto per la pole a Monaco? Il distacco dai social

Lando Norris, protagonista del Gran Premio di Monaco, ha conquistato la pole position superando ogni aspettativa. Con un tempo record e un'ottima performance in qualifica, il pilota della McLaren si prepara a partire in prima fila. Norris ha svelato il suo «segreto» per questa vittoria, sottolineando anche come il distacco dai social abbia contribuito a focalizzarsi meglio durante la preparazione per questa gara cruciale.

(Adnkronos) – Lando Norris e il 'segreto' per la pole position al Gran Premio di Monaco. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica, oltre che il record della pista, e partirà dalla prima posizione della griglia a Montecarlo. L'inglese ha raccontato di non aver passato un periodo facile, soprattutto a .

