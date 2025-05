Norris il segreto per la pole a Monaco? Il distacco dai social

Lando Norris ha svelato il suo segreto per conquistare la pole a Monaco: il distacco dai social media. Il pilota della McLaren, con il miglior tempo e record di pista, partirà in prima fila nel GP di Montecarlo. Norris ha confidato di aver focalizzato la sua concentrazione lontano dai social per ottenere prestazioni al top, dimostrando come la distensione e la concentrazione siano chiavi per il successo.

(Adnkronos) – Lando Norris e il 'segreto' per la pole position al Gran Premio di Monaco. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica, oltre che il record della pista, e partirà dalla prima posizione della griglia a Montecarlo. L'inglese ha raccontato di non aver passato un periodo facile, soprattutto a

Norris, il segreto per la pole a Monaco? ‚ÄúIl distacco dai social‚ÄĚ

Lando Norris, protagonista del Gran Premio di Monaco, ha conquistato la pole position superando ogni aspettativa.

Qualifiche Gran Premio di Monaco, Pole per Lando Norris, in prima fila la Ferrari di Leclerc.

Sul circuito di Monte-Carlo, Lando Norris conquista la pole position con la McLaren, portando in prima fila anche Charles Leclerc.

