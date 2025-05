Nordio | Braccialetto elettronico non sempre efficace donne si difendano da sole E su Garlasco | Irragionevole condanna a Stasi senza rifare processo

Il ministro della Giustizia ha sottolineato l'inefficacia parziale del braccialetto elettronico, evidenziando come le donne debbano spesso difendersi da sole. La questione si intreccia con il caso di Garlasco, dove la condanna a Stasi è considerata irragionevole senza un nuovo processo, aprendo un dibattito sulla responsabilità dello Stato nella protezione dei cittadini e sulle reali misure di sicurezza a disposizione delle vittime.

Il braccialetto elettronico è “parzialmente inefficace” ed “è ovvio che è compito dello Stato difendere il cittadino, ma il cittadino non sempre si trova nella condizione di essere difeso direttamente dallo Stato e quindi entro certi limiti deve provvedere da solo “. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato da Zona Bianca, su Rete 4, rispondendo a una domanda sulle polemiche suscitate dalle parole da lui pronunciate in Senato lo scorso 15 maggio. Alla domanda se ci sia qualcosa che voglia dire alle donne che si sono sentite offese e sconfortate dalle sue parole, Nordio ha risposto: “Direi che noi ce la mettiamo tutta per educare soprattutto i cittadini, soprattutto gli uomini, al rispetto delle donne, questa è la nostra parola d’ordine... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nordio: “Braccialetto elettronico non sempre efficace, donne si difendano da sole”. E su Garlasco: “Irragionevole condanna a Stasi senza rifare processo”

