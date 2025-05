Nonna ricorre al Tribunale per vedere la nipote | parziale accoglimento in appello ma non per le visite

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso della nonna, che desiderava vedere la nipote, ma ha respinto la richiesta di visite. Le visite rimangono sospese, tuttavia la donna dovrà sostenere spese legali significativamente ridotte. La sentenza, arrivata il 15 maggio, rappresenta una svolta nel caso, anche se non ha completamente accolto le sue richieste di incontri con la minore.

🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Nonna ricorre al Tribunale per vedere la nipote: parziale accoglimento in appello, ma non per le visite

Approfondimenti da altre fonti

Anche la nonna «acquisita» ha diritto a vedere i nipoti: lo dice la Cassazione

Riporta corriere.it: Anche la nonna «acquisita» - seconda moglie ... accogliendo il ricorso di due coniugi che si erano rivolti al tribunale dei minorenni di Roma per vedere riconosciuto il loro diritto a mantenere ...

I nonni devono vedere i nipoti per legge?

Scrive money.it: Ecco cosa stabilisce la legge. Dunque, i nonni devono (poter) vedere i nipoti per legge, altrimenti possono intentare una causa nel tribunale dei minorenni di residenza del minore affinché sia ...

Il riconoscimento del diritto dei nonni di vedere i nipoti non e' automatico.

Da news.avvocatoandreani.it: Si costituiva il genitore, che contestava quanto asserito dai ricorrenti e rilevava che i nonni materni vedevano con una certa frequenza la bambina quando ella si trovava presso la madre. Il Tribunale ...

