Non volevo abbandonarli ma ora per il bene dei miei figli forse è meglio che non torni più

La drammatica storia di una giovane madre di Torino, che ha scelto di allontanarsi dai suoi due figli di 2 e 4 anni, colpisce profondamente. In un messaggio condiviso con amici, esprime il conflitto tra il suo affetto e la convinzione che la sua assenza possa essere la scelta migliore per il bene dei piccoli. I bambini, trovati soli in casa, sono stati salvati dai carabinieri, ma la situazione solleva interrogativi complessi su amore e responsabilità.

“Non volevo abbandonarli, ma ora per il bene dei miei figli forse è meglio che non torni più”. Ha affidato ad alcuni amici, come riportano Corriere e Repubblica, questo messaggio l a giovane mamma di due bambini di 2 e 4 anni, abbandonati in casa a Torino. I piccoli, soccorsi e salvati da carabinieri e vigili del fuoco grazie all’intervento di una assistente sociali, sono stati affidati a una famiglia. I piccoli, lo scorso 23 maggio, erano stati trovati da soli in un appartamento invaso da rifiuti, sporcizia e dai rimasugli del consumo di crack. La madre, 25 anni, brasiliana, avrebbe riferito di essersi spaventata dopo avere letto la notizia del ritrovamento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non volevo abbandonarli, ma ora per il bene dei miei figli forse è meglio che non torni più”

Argomenti simili trattati di recente

Al processo per l’omicidio Ravasio Igor Benedito "scarica" la madre Adilma: “Volevo proteggerla, ma ora devo pensare ai miei fratelli”

Nel processo per l'omicidio Ravasio a Busto Arsizio, Igor Benedito, figlio di Adilma, ha deciso di scaricare la madre.

Dakota Johnson: "Quando ho detto ai miei genitori che volevo fare l'attrice mi hanno tagliato i fondi"

Dakota Johnson, come la figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, ha vissuto le sfide di seguire la propria passione per la recitazione, anche quando i genitori le hanno tagliato i fondi.

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Ne parlano su altre fonti

Due bimbi tra i rifiuti e il crack: la madre scomparsa si giustifica così. “Forse è meglio che non torni più”

Secondo giornalelavoce.it: Un anno e quattro anni, da soli in casa tra lacrime, sporcizia e pipe da crack. Lei si è nascosta: ora è denunciata per abbandono di minore ...

VIDEO | La storia di papà Daniele: “Mio figlio in casa famiglia perché gli volevo troppo bene”

Segnala dire.it: Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – Daniele F. è un papà che entra nella rubrica del coraggio, quella che abbiamo dedicato ai figli tolti a genitori definiti ‘alienanti’, di ...

Mammagiulia e Figliachiara - L'Estate Sta Arrivando (Canzone Ufficiale)