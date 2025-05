Non sono riuscito a tornare a casa né ad andare in farmacia | caos a Cernobbio residenti bloccati nel traffico

Oggi a Cernobbio è scoppiato il caos: traffico bloccato, parcheggi introvabili e tensione alle stelle. Sono rimasto intrappolato nel caos, litigando e persino abbattendo una transenna, mentre alletti di assalto mi sono trovato con un febbrone e senza poter raggiungere la farmacia. Giovedì devo andare al Comune per la Tari, ma con questa giornata difficile, non so proprio come andrà a finire.

“Oggi non sono riuscito a tornare a casa a causa del caos e della mancanza di parcheggi. Allucinante. Ho litigato con tutti e abbattuto una transenna. In più ho preso un febbrone e nemmeno sono riuscito a raggiungere la farmacia. Giovedì devo andare al Comune per la Tari, penso proprio che farò. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - "Non sono riuscito a tornare a casa né ad andare in farmacia": caos a Cernobbio, residenti bloccati nel traffico

Altre letture consigliate

Mobilità 2025, Vannini (Uil Scuola Rua): “Ci sono docenti che dal 2015 non riescono a tornare a casa, oltre 230mila in attesa di stabilità”

Il 2025 porta con sé una sfida cruciale per la scuola italiana, con oltre 230mila docenti in attesa di stabilità dal 2015.

Amici, intervista a LDA: "Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell'ansia"

LDA, il giovane talento napoletano, si racconta senza filtri in un'intervista esclusiva a Il Messaggero.

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa»

Dopo 181 giorni di silenzio, Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela, ha finalmente contattato la sua famiglia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Sono un giovane architetto, vivo e lavoro nella mia casa di 39 m². È piccola, ma ho tutto: ecco come ho arredato la mia reggia su misura»

Come scrive msn.com: «Sono stato fortunato perché sono riuscito a sistemare casa entro il lockdown - ha raccontato l'architetto al Corriere della Sera - non esistono trucchi o scorciatoie, bisogna sfruttare ogni ...

In Italia 7 donne su 10 hanno paura di tornare a casa la sera

Riporta fanpage.it: Il 67,3% delle donne italiane teme di rientrare a casa dopo il tramonto. Una su quattro ha subito molestie sessuali, e le violenze denunciate sono aumentate del 35% rispetto al 2019. Secondo il rappor ...

Il gatto George scappa dalla clinica per tornare a casa mentre è ancora sotto effetto dell’anestesia

Da fanpage.it: Il gatto George è scappato da una clinica veterinaria in Florida, dove era ricoverato per la sterilizzazione, e ha percorso 5 chilometri, mentre ancora ...

####fortunato sono riuscito tornare in tempo ultima corsa del autobus ottimo mo di torna casa