Non sono riuscito a tornare a casa né ad andare in farmacia | caos a Cernobbio residenti bloccati nel traffico

"Oggi non sono riuscito a tornare a casa a causa del caos e della mancanza di parcheggi. Allucinante. Ho litigato con tutti e abbattuto una transenna. In più ho preso un febbrone e nemmeno sono riuscito a raggiungere la farmacia. Giovedì devo andare al Comune per la Tari, penso proprio che farò...