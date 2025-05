Non solo Kevin De Bruyne | Manna punta Zhegrova e Lee

Il Napoli festeggia il quarto scudetto della sua storia e si prepara a un'estate di mercato intensa. Mentre il futuro di Antonio Conte è ancora incerto, il direttore sportivo Manna non si ferma: oltre a Kevin De Bruyne, è sulle tracce di Zhegrova e Lee, mirando a costruire una squadra sempre più competitiva per affrontare le sfide future. Il prossimo capitolo della stagione si preannuncia entusiasmante.

Il Napoli ha vinto pochi giorni fa il quarto scudetto della sua storia e in attesa di definire il futuro di Antonio Conte ancora non certo della permanenza in azzurro, sta già piazzando i primi colpi del calciomercato estivo. Kevin De Bruyne sembra a un passo, ma il DS Manna sta già puntando altri colpi . L'articolo Non solo Kevin De Bruyne: Manna punta Zhegrova e Lee... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Ne parlano su altre fonti

Non solo Kevin De Bruyne: Manna punta Zhegrova e Lee

Si legge su dailynews24.it: Il Napoli ha vinto pochi giorni fa il quarto scudetto della sua storia e in attesa di definire il futuro di Antonio Conte ancora non certo della ...

Napoli, De Bruyne in chiusura. E la lista degli acquisti di big si allunga

Lo riporta msn.com: Il primo regalo che il Napoli campione d’Italia è pronto infiocchettare ha lo spessore mondiale di un fuoriclasse senza tempo. Kevin De Bruyne, 34 anni il 28 giugno, non è mai stato così vicino: la tr ...

Gazzetta - De Bruyne ha scelto Napoli, mandato di ADL a Manna: cosa manca

Scrive msn.com: Calciomercato Napoli - Il Napoli si prepara a sognare in grande e occhio a quella che può essere la vera svolta di mercato e di progetto che può prendere la società di Aurelio De Laurentiis puntando s ...

Highlights! | Kevin De Bruyne's final Etihad fixture | Man City 3-1 Bournemouth