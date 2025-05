Non solo Campania | tragedia in spiaggia donna travolta da una ruspa

Una donna è rimasta vittima di una tragedia in spiaggia travolta da una ruspa, mentre in Ucraina sono stati registrati 8 morti e 20 feriti in un attacco russo sulle regioni di Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv. Nel frattempo, Israele ha condotto un bombardamento su Gaza, colpendo 100 obiettivi in 24 ore e provocando 9 bambini morti. La guerra e le tragedie continuano a colpire diverse zone del mondo.

Tempo di lettura: 3 minuti MASSICCO ATTACCO RUSSO SULL’UCRAINA, 8 MORTI E 20 FERITI ISRAELE MARTELLA GAZA: 100 OBIETTIVI IN 24 ORE, MORTI 9 BIMBI Stanotte nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina: almeno 8 morti e 20 feriti tra le regioni di Kiev, Khmelnytsky e Mykolaiv. Esplosioni in diverse città e allarme antiaereo in tutto il Paese. Prevista per oggi la terza fase dello scambio di prigionieri tra Zelensky e Putin. Le forze armate israeliane affermano che stanno indagando su un raid a Khan Yunis in cui sarebbero morti 9 bambini palestinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: tragedia in spiaggia, donna travolta da una ruspa

