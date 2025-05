Non solo Alcaraz | quante insidie al Roland Garros per Sinner

Roland Garros 2025 si avvicina e le insidie per Jannik Sinner si moltiplicano. Non c'è solo Carlos Alcaraz tra i favoriti: molti altri tennisti cercano di rovinare i piani dell'azzurro. "Sei sicuramente l’uomo da battere a Parigi", dicono di lui. Un grande campione si distingue anche per la capacità di affrontare la pressione e superare gli ostacoli. Sinner sarà pronto per questa sfida?

Roland Garros, ecco chi sono i favoriti per la vittoria dell'edizione 2025 dello Slam d'Oltralpe: attento Sinner, in agguato non c'è solo Alcaraz. "Sei sicuramente l'uomo da battere a Parigi. Sei il giocatore più forte sulla terra battuta". Un grande campione lo si riconosce anche dalla capacità di inchinarsi dinanzi al talento altrui, ragion per cui non vi è più alcun dubbio sul fatto che Jannik Sinner lo sia. E non solo perché è oggettivamente bravo a giocare a tennis, ma anche perché ha una mentalità vincente.

Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros?

Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha espresso un'opinione decisa sulle dinamiche del tennis italiano, concentrandosi in particolare su Lorenzo Musetti in vista degli Internazionali d'Italia.

Sinner e Alcaraz ad un passo dall'essere testa di serie n.1 e n.2 al Roland Garros

Le attese per il Roland Garros 2025 si intensificano, con le 32 teste di serie in procinto di essere definite lunedì 19 maggio, dopo gli Internazionali d’Italia.

Quanti punti difende Sinner tra Roland Garros e Wimbledon

Tra Roland Garros e Wimbledon, Carlos Alcaraz ha difeso il titolo in due grandi slam, mentre Jannik Sinner si è confermato tra i top, con vittorie e ottimi risultati sui campi di erba e terra.

