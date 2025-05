Non si ferma la scia di spaccate | colpita una panetteria a Ponziana

Continua in città la lunga serie di furti con spaccata: nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio, un panificio in via Zorutti, nel rione di Ponziana, è stato di nuovo preso di mira dai malviventi. Dopo il furto nella sartoria della notte precedente, si registra un episodio simile che desta preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e mettere fine a questa ondata di criminalità.

🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Non si ferma la scia di spaccate: colpita una panetteria a Ponziana

