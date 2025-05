Non faccio live da tre anni e sono sempre stato bene ma questa settimana ho avuto un febbrone Non molliamo mai | Sangiovanni a sorpresa al MI AMI 2025

Dopo tre anni di assenza, questa settimana ho avuto un febbrone, ma non mollo mai. Sangiovanni, al MI AMI 2025, ha dimostrato di essere tornato con un set di quattro brani intensi, segnando il suo ritorno sul palco dopo la pausa post-Sanremo 2024. Una sorpresa che ha lasciato il pubblico senza parole, confermando ancora una volta che il suo talento rimane saldo e forte.

È bastato un set di quattro canzoni, breve ma forte, per dire una cosa sola: Sangiovanni è tornato. E lo ha fatto scegliendo il palco del MI AMI Festival 2025 per la sua prima esibizione live, dopo 3 anni dal suo ultimo concerto e dopo la lunga pausa annunciata dopo Sanremo 2024. Allora aveva spiazzato tutti: niente album, niente tour, niente di quello che era previsto. Solo un post su Instagram, semplice e crudo: “ Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non faccio live da tre anni e sono sempre stato bene, ma questa settimana ho avuto un febbrone. Non molliamo mai”: Sangiovanni a sorpresa al MI AMI 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: tensioni, proteste e tre gialli. Si riparte con Lucumi che salva su Leao Live 0-0

All'Olimpico va in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, un match carico di tensioni e proteste.

Salento, ex assessore muore dopo tre anni di coma. Aveva solo 36 anni

È un giorno di profondo dolore per Morciano di Leuca e tutto il Salento, che piange la scomparsa di Erica Quaranta, ex assessore di soli 36 anni.

Italia, bambino di tre anni precipita dal balcone: com’è potuto succedere

Un tragico incidente ha scosso un quartiere residenziale di Milano, dove un bambino di tre anni è precipitato dal balcone di un secondo piano.

Diciottesimo iniziato malissimo! Poverina lei!