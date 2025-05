Non è un paese per mamme | più incidenti sul lavoro per le donne del Fvg

Nel Friuli Venezia Giulia, cresce il numero di incidenti sul lavoro per le donne, con un incremento del 2,2% rispetto all'anno scorso, raggiungendo un totale di 1.741 incidenti. Questo dato preoccupante emerge dal report "Non è un Paese per mamme. Le difficoltà della donna in Italia a diventare madre" del Gruppo Donne Anmil, che evidenzia le sfide e le discriminazioni che le donne affrontano nel mondo lavorativo.

Aumentano del 2,2 per cento rispetto allo scorso anno gli incidenti denunciati dalle donne nell’ambito del lavoro, che sono in tutto 1.741 (su un totale di 3.806). Lo rivela “Non è un Paese per mamme. Le difficoltà della donna in Italia a diventare madre”, il focus del Gruppo Donne Anmil che... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Non è un paese per mamme": più incidenti sul lavoro per le donne del Fvg

Contenuti che potrebbero interessarti

“Le mamme fanno le cose più belle”: la foto di Julia Roberts con i figli condivisa dal marito

Le mamme fanno le cose più belle, e la foto di Julia Roberts con i figli, condivisa dal marito Daniel Moder, ne è una prova.

Julia Roberts, la rara foto coi figli condivisa dal marito Danny Moder: «Le mamme fanno le cose più belle»

Julia Roberts, in un raro scatto condiviso dal marito Danny Moder, mostra il suo lato più affettuoso di mamma.

Sempre più mamme usano videogame impegnativi per rilassarsi e connettersi con i figli: la ricerca

Sempre più mamme scoprono il potere dei videogame per rilassarsi e connettersi con i loro figli. Uno studio australiano rivela che l'80% delle madri gamer predilige titoli d'azione e strategia, sfatando il mito del gioco come semplice passatempo.

Questa Madre è Davvero una Donna Straordinaria ????