Non chiamatemi icona Amanda Lear inaugura a Milano la sua mostra più intima

Amanda Lear inaugura a Milano "Non chiamatemi icona", la sua mostra più intima. Un viaggio attraverso la sua raffinata carriera e tempra artistica, tra ricordi, mode e personaggi iconici.

Amanda Lear: «Dalì diceva che le donne non sanno dipingere, io ho continuato lo stesso. In autunno torno con un nuovo album»

Amanda Lear, icona glam e musa versatile, torna a Milano con un nuovo album in autunno. Da sempre artista e amante dei quadri, racconta la sua vita tra musica, arte e amore, sfidando il detto di Dalì che le donne non sanno dipingere.

in the eye of amanda lear paintings and works on paper

...spazi espositivi di [nome della galleria], offre un'affascinante panoramica delle sue opere pittoriche e su carta.

Amanda Lear: “Volevo diventare una pittrice, mai cercato lo spettacolo. Dalì mi disse che le donne non sanno dipingere”

Amanda Lear, in attesa del suo 23º album, rivela di aver sempre desiderato diventare pittrice, non???????? dello spettacolo.

Amanda Lear: “Chiamatemi signorina”

Riporta artslife.com: Come cercare la verità su un personaggio dai confini costantemente sfumati? Un documentario di Arte.tv prova a tracciare un ritratto dell’antilope bionda Amanda Lear Amanda Lear ha sempre, ...

