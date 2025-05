No all' ergastolo per Raffaella Ragnoli | in paese una passeggiata silenziosa

In un giorno di solidarietà, Nuvolento si è animata con una passeggiata silenziosa per chiedere l’abolizione dell’ergastolo a Raffaella Ragnoli. Con magliette bianche e palloncini colorati, centinaia di cittadini hanno partecipato a "Il silenzio fa rumore", un corteo pacifico promosso dal gruppo Facebook “No al fine pena mai”, per sottolineare l’importanza di rispettare i diritti umani e opporsi a una pena ritenuta eccessiva.

Magliette bianche, palloncini colorati e un corteo silenzioso: così, questa mattina, le strade di Nuvolento si sono trasformate in un simbolo di solidarietà. Centinaia di persone hanno partecipato a "Il silenzio fa rumore", la camminata organizzata dal gruppo Facebook "No al fine pena mai

