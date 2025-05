No all' ergastolo per Raffaella Ragnoli | in paese una passeggiata silenziosa

Nuvolento ha vissuto una mattinata di intensa solidarietà con "Il silenzio fa rumore", una passeggiata silenziosa per Raffaella Ragnoli. Magliette bianche e palloncini colorati hanno riempito le strade, unendo centinaia di persone in un corteo pacifico. Il gruppo Facebook "No al fine pena mai per..." ha organizzato l'evento per ribadire il proprio no all'ergastolo, dando voce a un tema di grande rilevanza sociale.

Magliette bianche, palloncini colorati e un corteo silenzioso: così, questa mattina, le strade di Nuvolento si sono trasformate in un simbolo di solidarietà. Centinaia di persone hanno partecipato a "Il silenzio fa rumore", la camminata organizzata dal gruppo Facebook "No al fine pena mai per...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Raffaella Ragnoli condannata all'ergastolo, uccise il marito Romano Fagoni davanti al figlio 16enne - La Corte d'Assise di Brescia ha condannato all'ergastolo - contro la richiesta dell'accusa di 24 anni di pena - Raffaella Ragnoli, la 58enne che il 28 gennaio del 2023 uccise con decine di ... Lo riporta msn.com

Ergastolo per Raffaella Ragnoli, accoltellò il marito a morte sotto gli occhi del figlio: «Temevo lo uccidesse» - Sono le 17.30 e la mamma, Raffaella Ragnoli, ex ragioniera di 58 anni, è appena stata condannata dalla Corte d’assise all’ergastolo per ... «Mamma ma no...non mi avrebbe ucciso, si sarebbe ... Da brescia.corriere.it

Nuvolento, uccise il marito a coltellate: condannata all’ergastolo Raffaella Ragnoli - Brescia, 9 dicembre 2024 – La Corte d'Assise di Brescia ha condannato all'ergastolo Raffaella Ragnoli, la 58enne che il 28 gennaio del 2023 uccise con decine di coltellate il marito Romano ... Secondo ilgiorno.it

