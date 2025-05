No alla riforma Alisa va chiusa Costa troppo

Alisa costa ai liguri 12 milioni di euro all’anno, cifra che potrebbe invece finanziare 300 nuovi infermieri. La riforma proposta dal centrodestra e dal governo totiano viene vista come inutile e costosa. Si chiede di chiudere Alisa, ritenuta un carrozzone, invece di proseguire con una riforma considerata poca efficacia. La decisione è prevista per il consiglio di martedì.

"Alisa costa ai liguri 12 milioni di euro all’anno. Una cifra con cui sarebbe possibile immettere 300 nuovi infermieri nella nostra sanità. Martedì andrà in consiglio la cosiddetta riforma di questo carrozzone voluto dal centrodestra totiano. L’unica riforma seria che conosciamo è la sua chiusura". Lo dice Davide Natale (nella foto), segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico. "Ogni euro messo a bilancio in Liguria sul capitolo della sanità andrebbe usato per assumere personale, abbattere le liste d’attesa, acquistare attrezzature moderne e fare formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "No alla riforma. Alisa va chiusa. Costa troppo"

Sanità, Regione riforma Alisa: nasce Liguria Salute con meno personale e taglio dei costi

Si legge su informazione.it: Addio Alisa. La tanto contestata Azienda ligure sanitaria, che anche buona parte della maggioranza di centrodestra avrebbe voluto, se non abolire, limitare molto nelle sue funzioni, cambia ...

Riforma di Alisa, a settembre nasce Liguria Salute. Nicolò: “Ente più snello e operativo. Risparmio di oltre 7 mln”

Segnala liguria.bizjournal.it: La Giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Sanità, ha approvato il Disegno di Legge (Ddl) che riforma Alisa, l’Azienda ligure sanitaria: al suo posto dal 1°settembre 2025 nascerà ...

“Alisa va abolita”. L’affondo dell’opposizione. Bucci e Nicolò: “La stiamo già ripensando”

Segnala msn.com: "La nostra proposta va in una direzione che è quella del risparmio per questo parliamo di superamento di Alisa. La duplicazione delle funzioni è uno dei problemi della nostra struttura - ha ...

