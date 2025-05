Nizza blackout e sabotaggio a rete elettrica | allarme sicurezza in Costa Azzurra

Un nuovo episodio di sabotaggio colpisce la rete elettrica di Nizza, in Costa Azzurra, causando un blackout che ha lasciato circa 45.000 persone senza energia. Dopo l'incendio doloso alla sottostazione, le autoritĂ hanno rafforzato la sicurezza sui siti strategici, allertando la popolazione e intensificando le misure di prevenzione per proteggere l'infrastruttura critica.

(Adnkronos) – Nuovo sabotaggio alla rete elettrica in Costa Azzurra. Le autoritĂ hanno annunciato un rafforzamento della sicurezza attorno ai siti strategici dopo che un incendio doloso ha colpito nella notte una sottostazione a Nizza, lasciando senza elettricitĂ circa 45.000 persone. L'incendio, avvenuto nel quartiere Moulins, ha danneggiato un trasformatore e provocato un blackout parziale nella . L'articolo Nizza, blackout e sabotaggio a rete elettrica: allarme sicurezza in Costa Azzurra proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nizza, blackout e sabotaggio a rete elettrica: allarme sicurezza in Costa Azzurra

Blackout Londra, fuori servizio 3 linee metropolitana e disservizi su 6, sospesi treni ed evacuati passeggeri, TfL: “Guasto nella rete di alimentazione”

Un blackout ha paralizzato Londra, causando l'interruzione di tre linee della metropolitana e disservizi su sei treni.

