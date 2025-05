Nino D’Angelo | Per lo scudetto ho perso la voce Napoli è arte Conte un gigante

Nino D’Angelo, icona della napoletanità, ha fatto sentire tutta la passione per lo scudetto del Napoli. Con la voce roca ma il sorriso contagioso, ha festeggiato attraverso canto e parole, celebrando il trionfo della sua città e sottolineando il ruolo di Conte come gigante del calcio. Un tributo emozionante che ha unito arte e amore per i colori azzurri, dimostrando che la passione napoletana può superare ogni stanchezza.

Nino D’Angelo: «Per lo scudetto ho perso la voce. Napoli è arte, Conte un gigante»"> La voce è roca, bassa, affaticata. Ma il sorriso no, quello non lo ferma nessuno. Nino D’Angelo, cantautore, attore e volto simbolo della napoletanità più autentica, ha festeggiato lo scudetto del Napoli cantando e sventolando la bandiera sugli spalti del Maradona, come ogni tifoso vero. «Ho urlato, cantato e saltato come un pazzo», racconta a La Gazzetta dello Sport. «E infatti sentite che voce ho oggi.». Martedì partirà per gli Stati Uniti per una serie di concerti, ma intanto resta a Napoli, immerso nell’euforia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Nino D’Angelo: «Per lo scudetto ho perso la voce. Napoli è arte, Conte un gigante»

Argomenti simili trattati di recente

Lo scudetto del Napoli, Nino D’Angelo: “E’ il quarto della mia vita, il più sorprendente”

Nino D’Angelo celebrama il quarto scudetto del Napoli, il più sorprendente di tutti. Ricorda di essere stato ripagato dalla vita e di aver vissuto una notte magica allo stadio Maradona, contribuendo ai festeggiamenti.

Lo scudetto del Napoli, Nino D’Angelo: “E’ il quarto della mia vita, il più sorprendente”

Nino D’Angelo celebra il quarto scudetto del Napoli, il più sorprendente di sempre. L’artista siciliano rivela di essersi sentito ripagato dalla vita, ricordando con emozione la notte magica allo stadio Maradona, un momento indimenticabile che si aggiunge alle sue esperienze sportive più intense.

Lo scudetto del Napoli, Nino D’Angelo: “E’ il quarto della mia vita, il più sorprendente”

Nino D'Angelo esprime la sua gioia per il quarto scudetto vinto dal Napoli, definendolo il più sorprendente della sua vita.

Cosa riportano altre fonti

Nino D'Angelo: a Napoli lo scudetto è rivoluzione sociale

Lo riporta msn.com: «La vittoria dello scudetto a Napoli non è solo un fatto sportivo, ma un evento sociale, culturale e identitario. In una città dove spesso si combatte contro ...

Lo scudetto del Napoli, Nino D'Angelo: "E' il quarto della mia vita, il più sorprendente"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - "Sono stato ripagato dalla vita, questo è il quarto scudetto del Napoli a cui assisto. Ed è anche il più sorprendente". Risponde così all'Adnkronos Nino D'Angelo, con ancora negli occhi ...

Nino D'Angelo: Scudetto Napoli spinta psicologica per tutta la città, grazie

Segnala ilgiornale.it: "Questo scudetto è un segnale forte, non solo per il calcio, ma per tutta la società napoletana. È una spinta psicologica, economica e simbolica che coinvolge ogni cittadino, dai quartieri popolari al ...

Nino D'angelo alla Festa del 3° scudetto del Napoli allo stadio Maradona - 04/06/2023