nicolussi caviglia l ex bianconero nella bufera per il fallo da rigore che manda la juve in champions

Hans Nicolussi Caviglia, ex bianconero, si trova al centro delle polemiche dopo il fallo da rigore che ha permesso alla Juventus di conquistare un posto in Champions. Il gesto, avvenuto nell'ultima giornata di campionato contro il Venezia, ha spedito i lagunari in Serie B. Il centrocampista è ora nel mirino dei social, dove gli utenti esprimono giudizi severi sul suo errore decisivo.

Il Venezia retrocede: il centrocampista nel mirino dei social. È finita con un errore, la stagione di Hans Nicolussi Caviglia. Un fallo ingenuo su Francisco Conceição all'interno dell'area di rigore ha consegnato alla Juventus il penalty decisivo per battere il Venezia 3-2 al Penzo, nell'ultima giornata di campionato. Manuel Locatelli non ha sbagliato dal dischetto: gol pesantissimo, che vale la qualificazione in Champions League per i bianconeri e condanna definitivamente il Venezia alla Serie B. I numeri non bastano a salvare il Venezia. Quattro gol e tre assist in 35 presenze per Nicolussi Caviglia, regista affidabile nello scacchiere di Eusebio Di Francesco...