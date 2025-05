Nicolussi Caviglia Inter il centrocampista del Venezia nella lista del club nerazzurro I dettagli

Nicolussi Caviglia del Venezia entra nella lista del calcio mercato dell’Inter, che cerca rinforzi per il centrocampo. Il club nerazzurro è al lavoro per perfezionare i dettagli e rafforzare la mediana, come riportato da Tuttosport. Tra i nomi circolati, il giovane talento si aggiunge alle possibili opzioni per il futuro dei nerazzurri, mentre il mercato è in fermento con molte trattative in fase avanzata.

Nicolussi Caviglia Inter, il centrocampista del Venezia nella lista del club nerazzurro. I dettagli sul futuro. Il calciomercato Inter è al lavoro per rinforzare il centrocampo. Ecco i nomi sulla lista del club, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport LE ULTIME – «Petar Sucic sarà sicuramente invece un nuovo calciatore dell’Inter dopo la finale di Champions. Acquistato per 14 milioni più 2,5 di bonus – tra cui 500 mila euro in caso di scudetto – e il 10% della futura rivendita, il croato andrà a rinforzare il centrocampo nerazzurro, che potrà anche cambiare molto rispetto a questa stagione... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nicolussi Caviglia Inter, il centrocampista del Venezia nella lista del club nerazzurro. I dettagli

