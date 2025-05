Niccolò Del Pela si unisce al Terranuova Traiana | primo colpo per la serie D

Niccolò Del Pela si unisce al Terranuova Traiana, segnando il primo colpo della stagione. Il bomber, che ha portato lo Scandicci in Serie D, ha concluso la trattativa con il club toscano nonostante l'interesse di altri club come Sansovino, Zenith Prato e Figline. La trattativa si è chiusa ieri sera, potenziando il roster del Terranuova Traiana per la nuova stagione.

TERRANUOVA Niccolò Del Pela è il primo colpo del Terranuova Traiana. La trattativa con il bomber che ha riportato lo Scandicci in serie D si è conclusa ieri sera, pur se erano molti i club toscani che avevano puntato i riflettori sull’attaccante: dalla Sansovino alla Zenith Prato, dal Figline alla Sestese. Dopo due stagioni si sono dunque separate le strade tra Del Pela e i blues, ufficialmente per motivi di studio e obbligo di frequenza. Attaccante classe 2000, Del Pela è autore di 18 reti nel campionato di Eccellenza appena concluso, 21 quelle messe a segno nella stagione 2023-2024 sempre a Scandicci, mentre 22 sono stati i gol realizzati in 29 partite nel campionato 2022-2023 con il Montespertoli, in tutti e tre i casi militando nel massimo campionato dilettantistico a livello regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Niccolò Del Pela si unisce al Terranuova Traiana: primo colpo per la serie D

