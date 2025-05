Newcastle v Everton – line -up statistiche e anteprima

Il 24 maggio 2025, Newcastle ospita Everton a St James’ Park in un importante match per la corsa alla Champions League. L’anteprima, pubblicata su 101greatgoals, fornisce dettagli su formazioni e statistiche delle squadre, evidenziando l'importanza della partita per entrambe le squadre nella stagione 2025. Si prevedono sfide tattiche e prestazioni decisive, con Newcastle determinato a consolidare la propria posizione europea e Everton cercare di mantenere vivo il lotta per migliorare la classifica.

Anteprima della partita per Newcastle v Everton. Il Newcastle ospita Everton a St James 'Park questa domenica come calcio di Magpies Chase Champions League. La squadra di Eddie Howe sa che la vittoria nell'ultimo giorno si assicurerebbe il loro posto nella competizione della prossima stagione, ma qualsiasi inciampare poteva vederli scivolare fuori dall'ambita Top Five.

Pronostico Newcastle-Everton: dipende esclusivamente da loro

Il match Newcastle-Everton, decisivo per la corsa alla Champions League, si disputa domenica alle 17:00 nella trentottesima giornata di Premier League.

Newcastle United V Everton | Match Preview