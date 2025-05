Nettuno fugge da polizia e si schianta contro palo | morto 38enne nell’auto 25 kg di cocaina

Nettuno, Tre Cancelli: alle 20.30, una volante della polizia ha inseguito due auto in fuga. Uno dei veicoli, guidato da un uomo di 38 anni, si è schiantato contro un palo e è deceduto. Nell’auto sono stati trovati circa 25 kg di cocaina. L’altro veicolo è stato speronato durante l’inseguimento, segnando un tragico episodio di criminalità e fuga.

Intorno alle 20.30, in località Tre Cancelli, una volante della polizia ha visto sfrecciare due auto a forte velocità e ha cominciato a inseguirle. Uno dei veicoli è finito contro un palo, provocando la morte del conducente, mentre l'altro è stato speronato dalle forze dell'ordine, con conseguente fermo del guidatore

