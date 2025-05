Netflix riporta in vita una serie cancellata con l’83% su RT e potrebbe dare vita a uno dei migliori fantasy di sempre

Netflix ha riportato in vita "Shadow and Bone", una serie fantasy cancellata nonostante un punteggio dell'83% su RT e un ampio seguito di fan. Nonostante il successo e le recensioni positive, la produzione è stata interrotta dopo due stagioni, lasciando forse un capolavoro potenziale incompleto. La decisione solleva speranze tra i fan che la serie possa continuare in futuro o ricevere un'altra versione, alimentando l'attesa per uno dei migliori fantasy di sempre.

il destino di "shadow and bone": una serie cancellata che avrebbe potuto diventare un capolavoro fantasy. Nonostante il supporto di una fedele base di fan e un riscontro generalmente positivo, Netflix ha deciso di interrompere la produzione della serie "Shadow and Bone" dopo due stagioni. Questa decisione ha privato gli spettatori di un potenziale franchise destinato a espandersi notevolmente nel genere fantasy. Basata sui libri del Grishaverse di Leigh Bardugo, la serie rappresentava uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma streaming, ma ha avuto poche possibilità di consolidarsi e crescere.

Madonna: in arrivo su Netflix una serie sulla sua vita con Julia Garner

Netflix sta preparando una miniserie dedicata alla vita di Madonna, con Julia Garner nel ruolo principale.

Mister Movie | Madonna su Netflix: La Serie TV Ufficiale sulla Sua Vita Sotto il Suo Controllo

Scopri la nuova serie limitata di Netflix dedicata a Madonna, prodotta da Shawn Levy. Questo progetto, fortemente voluto dalla Regina del Pop, offre uno sguardo unico sulla sua vita sotto il suo controllo.

Netflix sviluppa una serie sulla vita di Madonna: progetto in collaborazione con Shawn Levy

Netflix annuncia lo sviluppo di una serie limitata sulla vita di Madonna, icona della musica pop. In collaborazione con Shawn Levy, noto per successi come Stranger Things, il progetto promette di esplorare il percorso straordinario della regina del pop, con Madonna stessa nel ruolo di produttrice esecutiva.

