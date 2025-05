Nerone torna con Penkiller | un viaggio tra liriche taglienti e introspezione

Nerone torna con "Penkiller", il suo quinto album in studio in uscita il 23 maggio 2025. Pubblicato da Heirloom e distribuito da Believe, il disco offre 15 brani ricchi di liriche taglienti e introspezione, coinvolgendo collaborazioni di rilievo. Un viaggio musicale che conferma la sua presenza nel panorama rap, unendo energia e profondità nelle sue canzoni. Il progetto è già disponibile in presave.

Il 23 maggio 2025 debutta “Penkiller”, il nuovo lavoro discografico del rapper milanese Nerone, giunto al suo quinto album in studio. Pubblicato da Heirloom e distribuito da Believe, il disco – giĂ disponibile in presave – include 15 brani e coinvolge alcune tra le figure piĂą rappresentative della scena rap italiana. “Penkiller”, Un titolo provocatorio e significativo. Il titolo “Penkiller” gioca sul doppio senso della parola “painkiller” (antidolorifico), trasformandola in “penkiller”, una penna capace sia di lenire il dolore che di infliggerlo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Nerone torna con “Penkiller”: un viaggio tra liriche taglienti e introspezione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nerone svela la tracklist del nuovo album Penkiller, feat con Gemitaiz e Salmo

Nerone annuncia con entusiasmo la tracklist del suo atteso album "Penkiller", in uscita venerdì 23 maggio.

Amici 24, Nicolò Filippucci torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ora comincia un nuovo viaggio"

Dopo la sua eliminazione dal Serale di Amici 24, il talentuoso cantante Nicolò Filippucci torna sui social per condividere i suoi pensieri e emozioni.

Il Giro torna a Napoli, Manfredi: “Un viaggio nella bellezza”

Il Giro d’Italia torna a Napoli, portando con sé un'opportunità unica di festeggiare la bellezza della città .