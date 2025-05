Nella notte a fuoco un automezzo | danni anche ad un furgone

Nella notte ad Airola, un incendio ha distrutto una Mercedes in locazione e danneggiato un furgone nelle vicinanze. Le fiamme, scoppiate in via Lavatoio, sono partite dal vano motore dell’auto, causando ingenti danni. Sul posto attimi di apprensione e interventi di emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte in via Lavatoio ad Airola è andata a fuoco una Mercedes, in locazione ad un’azienda del posto. Le fiamme sembrano essersi sviluppate nel vano motore ed hanno investito anche un furgone parcheggiato nelle vicinanze danneggiandone la fiancata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio. Dopo un primo sopralluogo i caschi rossi non hanno potuto affermare con certezza se il rogo era stato conseguenza di un malfunzionamento di qualche apparato del motore o di origine dolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nella notte a fuoco un automezzo: danni anche ad un furgone

