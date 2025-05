Nel nome di Giomi Piazzini e Rossi | La dedica a tre modelli da seguire

Nel nome di Giomi Piazzini e Rossi, vengono dedicate tre figure come modelli da seguire, esempio importante quanto la nuova struttura. Le dediche non sono solo un ricordo di chi non c’è più, ma anche un insegnamento di valori e comportamenti da emulare. Il sindaco Alessio Mugnaini ha sottolineato l’importanza di questi modelli, prima di svelare le targhe e inaugurare l’evento, trasmettendo un messaggio di continuità e memoria collettiva.

Esempi che diventano importanti, tanto quanto la struttura inaugurata. Tre dediche "non solo per ricordare chi non c’è più, ma per indicare dei modelli da seguire". È stato appassionato il discorso del sindaco Alessio Mugnaini, prima di svelare le targhe e tagliare il nastro. "Abbiamo dentro di noi le radici della tradizione contadina della nostra terra, conosciamo quanta fatica c’è dietro ad ogni cosa e sappiamo bene che al nostro territorio nessuno ha mai regalato nulla – ha detto Mugnaini –. È un dovere lasciare a chi vivrà la comunità dopo di noi, un messaggio, degli esempi ai quali guardare". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel nome di Giomi, Piazzini e Rossi: "La dedica a tre modelli da seguire"

