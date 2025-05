Nel battito cardiaco scoperto un segnale associato al declino cognitivo

Un team di ricerca internazionale ha scoperto un collegamento tra il battito cardiaco e il declino cognitivo, principale sintomo dell'Alzheimer e altre demenze. In particolare, la variabilità della frequenza cardiaca sembra essere associata a un peggioramento delle funzioni cognitive. Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per il monitoraggio precoce e la prevenzione di queste malattie neurodegenerative. Continua a leggere per saperne di più.

Un team di ricerca internazionale ha trovato un'associazione tra la variabilità della frequenza cardiaca e il declino cognitivo, il principale sintomo dell'Alzheimer e di altre forme di demenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Nel battito cardiaco scoperto un segnale associato al declino cognitivo

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Fa spesa gratis al supermercato ma viene scoperto: denunciato 36enne

Un uomo di 36 anni, straniero, è stato denunciato dai Carabinieri di Vigatto per tentato furto di generi alimentari in un supermercato della zona nord di Parma.

“Abbiamo scoperto chi è”. Il bellissimo prete ha fatto impazzire l’Italia dopo l’elezione del papa

Nel fervore del Conclave che ha portato all'elezione di Papa Leone XIV, un giovane sacerdote ha rubato la scena, conquistando il cuore degli italiani.

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni

Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, 61 anni, zio del campione olimpico di salto in alto Gimbo Tamberi, è deceduto per un arresto cardiaco mentre faceva footing.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Uno strano rumore è stato registrato dal centro della Terra, è come un battito cardiaco

Secondo tecnologia.libero.it: La Terra emette un segnale sismico, che somiglia a un battito che proviene dalle profondità, data la sua regolarità: non abbiamo risposte ma solo ipotesi sull'origine ...

Una micro-scossa, ogni 26 secondi, impercettibile all'uomo: il mistero del «battito cardiaco» della Terra

Segnala msn.com: Ogni 26 secondi la Terra pulsa, come un battito cardiaco. Non trema molto ... un'analisi dettagliata del fenomeno. Eppure quel segnale forte, proveniente da un luogo molto lontano, ha solleticato ...

Gli scienziati hanno scoperto il segnale segreto che usano i cani per comunicare con noi

Come scrive greenme.it: I cani usano il battito di ciglia come forma ... la variabilità della frequenza cardiaca dei cani durante l’esperimento, scoprendo che i segnali visivi non venivano percepiti come stressanti.

Questo vecchio satellite si è appena riacceso e ci ha inviato un segnale!