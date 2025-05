‘Ndrangheta sotto assedio due operazioni in otto giorni | Libera chiama la città al cambiamento

Impegno e responsabilità. Le due operazioni contro la ‘ndrangheta, svolte in soli otto giorni, mettono in luce l'urgenza di un cambiamento profondo. Libera Reggio Calabria chiama la cittadinanza a unirsi nella lotta contro la criminalità organizzata, promuovendo una cultura della legalità e della giustizia. È il momento di liberare la città dall'oppressione della mafia e costruire un futuro migliore per tutti.

Le recenti operazioni condotte dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria confermano la presenza radicata della 'ndrangheta nella vita economica e politica della città. È in questo scenario che il coordinamento di Libera Reggio Calabria interviene, rilanciando un messaggio di...

