‘Ndrangheta sotto assedio due operazioni in otto giorni | Libera chiama la città al cambiamento

...speranza e mobilitazione. Dopo due operazioni decisive in soli otto giorni, la procura ha messo in luce la pervasività della ‘ndrangheta, ma Libera invita i cittadini a unirsi per promuovere un cambiamento reale. È tempo di rispondere con coraggio e consapevolezza, rafforzando il tessuto sociale e sfidando una cultura mafiosa che per troppo tempo ha dominato. La città merita un futuro libero e giusto.

Le recenti operazioni condotte dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria confermano la presenza radicata della 'ndrangheta nella vita economica e politica della città. È in questo scenario che il coordinamento di Libera Reggio Calabria interviene, rilanciando un messaggio di...

