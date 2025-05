Ndoye e Orsolini | Destini Incrociati tra Mercato e Fedeltà al Bologna

Ndoye e Orsolini hanno destini incrociati tra mercato e fedeltà al Bologna. Ndoye, senza promesse, riconosce che sarà uomo mercato, con interesse da Juventus, Napoli e Premier League, e offre possibilità di trasferimento. Pur amando Bologna, ricorda che nel calcio tutto può cambiare, sottolineando che per ora si concentra sulla nazionale. La situazione resta aperta, e il club dovrà valutare il futuro dei due giocatori in vista delle prossime stagioni.

Ndoye non promette nulla. Anzi, dalle sue parole si capisce che sarà uomo mercato, anche perché tra Juventus e Napoli in Italia e Premier League, interessamenti non mancano e offerte arriveranno: "Bologna mi ama e io amo Bologna, ma nel calcio non si sa mai. Adesso c’è la nazionale poi vedremo". L’ultima giornata è anche questo, tra arrivederci e addii. Per un Ndoye dubbioso, c’è un Riccardo Orsolini che appare quanto mai saldo nel suo ruolo di leader e capocannoniere rossoblù. Perché d’accordo la festa e la Coppa Italia, ma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ndoye e Orsolini: Destini Incrociati tra Mercato e Fedeltà al Bologna

