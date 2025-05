Nato uno show di droni apre il vertice sulla sicurezza del Mediterraneo a Napoli

Un affascinante show di droni segnerà l'apertura del vertice sulla sicurezza del Mediterraneo a Napoli. Circa 150 droni danzeranno nel cielo sopra il lungomare Mergellina, dando il benvenuto a una delegazione di alti funzionari NATO e rappresentanti di 48 paesi e organizzazioni internazionali, riuniti per discutere temi cruciali legati alla sicurezza regionale nel contesto di un ambizioso programma di cooperazione.

Uno spettacolo celebrativo con 150 droni, che fluttueranno sul lungomare Mergellina, accoglierà la delegazione degli alti funzionari Nato, i rappresentanti di 48 Paesi e di Organizzazioni Internazionali, a Napoli da domani per la riunione sulla sicurezza del Mediterraneo parte del piu’ ampio programma di eventi definito dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 per celebrare il ‘compleanno’ del capoluogo partenopeo. L’iniziativa s’inscrive tra le attivita’ che vogliono consolidare il ruolo della città nel prossimo futuro. Napoli, gia’ sede di un importante Comando Nato e della VI Flotta Usa, si conferma al centro del dialogo sulle dinamiche di sicurezza, che interessano la stabilita’ e la prosperita’ del Mediterraneo allargato... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

