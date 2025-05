nato una italiana eletta segretaria generale dell assemblea parlamentare le congratulazioni di cesa

Lorenzo Cesa, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, ha rivolto le sue sincere congratulazioni a Benedetta Berti, la prima italiana eletta segretaria generale dell'assemblea. Un traguardo significativo che sottolinea il crescente ruolo delle donne nella politica internazionale, celebrato durante il prestigioso evento TED2018 a Vancouver.

Benedetta Berti. TED Fellow. TED2018 – Age of Amazement, April 10 – 14, 2018, Vancouver, BC, Canada. Photo: Bret Hartman TED ROMA – Il Presidente Lorenzo Cesa, a nome della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, ha formulato le sue più vive congratulazioni alla nuova Segretaria generale, Benedetta Berti, Capo dell’Ufficio per la pianificazione politica dell’Alleanza Atlantica, eletta oggi a Dayton (Ohio, USA) in occasione della sessione primaverile. “L’elezione della dottoressa Berti al vertice amministrativo dell’Assemblea della NATO – ha dichiarato Lorenzo Cesa – ci rende particolarmente orgogliosi come Delegazione italiana per la severa selezione che ha superato e per l’impegno che profonderà per rafforzare i legami transatlantici promuovendo la dimensione parlamentare che rende la NATO la più vasta alleanza democratica del mondo”... 🔗 Leggi su Lopinionista.it