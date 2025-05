NASpI | le novità di Giugno 2025 e i cambiamenti strutturali in arrivo

Giugno 2025 segna un periodo di transizione per la NASpI, con importanti cambiamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2025. Sebbene non ci siano scadenze o novità imminenti sui pagamenti ordinari, il focus è sulle riforme strutturali che potrebbero influenzare i beneficiari. Analizziamo insieme le novità e le implicazioni future del sistema di protezione sociale per i disoccupati.

Il mese di giugno 2025 non presenta particolari scadenze o novità immediate per la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in relazione ai pagamenti ordinari. Tuttavia, il dibattito si concentra sulle significative modifiche che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto e che impattano sui requisiti di accesso e le modalità di erogazione a partire .

