Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee ala del Psg | servono 40-50 milioni

Il Napoli guarda con interesse Kang In-Lee, esterno del PSG, che quest’anno ha avuto meno spazio. Con una valutazione tra 40 e 50 milioni, il club partenopeo valuta un possibile investimento per rinforzare l’attacco. Kang In-Lee, con 6 gol e 30 presenze in Ligue 1, rappresenta un’opportunità di rilancio in un contesto competitivo, alla ricerca di nuovi talenti per competere ai massimi livelli.

Il Napoli è tra le squadre interessate a Kang in-Lee, esterno del Psg che quest’anno ha trovato meno spazio dati i numerosi giocatori del club parigino nel suo ruolo. Ha totalizzato 30 presenze in Ligue 1, ma non con il minutaggio che il calciatore sperava. Sono stati 6 i gol segnati quest’anno, con altrettanti 6 assist. Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee del Psg. Il giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur scrive su X: Milan, Juventus e Napoli stanno monitorando la situazione del giocatore sudcoreano del Psg Kang-in Lee. Il Psg ha fissato un prezzo di circa 40-50 milioni di euro per l’ala, che ha attirato l’interesse dei club di Premier League, Serie A e Bundesliga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee, ala del Psg: servono 40-50 milioni

Argomenti simili trattati di recente

Napoli tra le squadre più interessate a Frattesi, ma non c’è ancora nessuna trattativa con l’Inter

Il Napoli, vicino al suo quarto scudetto, si muove anche sul fronte mercato, con l'interesse per Frattesi.

Frattesi Napoli, acquisto a rischio? Quelle squadre potrebbero compromettere la squadra azzurra

Il Napoli è calato nel mercato, puntando forte su Davide Frattesi dell'Inter. Tuttavia, l'acquisto del centrocampista potrebbe rivelarsi rischioso, considerando la folta concorrenza di altre squadre pronte a intervenire.

Gasperini incontra l’Atalanta, tutti gli scenari e le squadre italiane interessate | CM.IT

Dopo la certezza della qualificazione in Champions League, l'Atalanta vive un momento di euforia. Con la recente vittoria sulla Roma, si apre un capitolo cruciale per il futuro della squadra.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee, ala del Psg: servono 40-50 milioni

Da ilnapolista.it: Il Napoli è tra le squadre interessate a Kang in-Lee, esterno del Psg. Su di lui forte interesse anche di Juve e Milan.

IL MATTINO - Il Napoli pesca in Ligue 1, seguiti Zhegrova, David e Kang-in Lee: la situazione

Lo riporta napolimagazine.com: Il Napoli pensa già al futuro. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha attivato l'asse rovente con la Francia, con diversi profili monitorati tra Lill ...

???? FRATTESI LASCIA L'INTER? BAGARRE DI MERCATO PER IL CENTROCAMPISTA #inter #calcionews24