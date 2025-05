Napoli su De Bruyne De Laurentiis | "Vogliamo prenderlo ma le cose si fanno in due"

Dopo il trionfo del quarto Scudetto, il Napoli guarda al futuro e punta De Bruyne, desideroso di rinforzare la squadra. Aurelio De Laurentiis dichiara: "Vogliamo prenderlo, ma le cose si fanno in due." La possibilitĂ di ingaggiare il prestigioso centrocampista belga apre nuovi scenari per il club azzurro, che vuole continuare a competere ai massimi livelli.

Dopo la grande gioia per il quarto Scudetto, il secondo in tre anni per il Napoli dopo quello del 202223 con Luciano Spalletti in panchina,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altre letture consigliate

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne

Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una prioritĂ rispetto a Kevin De Bruyne.

De Bruyne, offerta da urlo del Napoli: l’aggiornamento di PedullĂ

Il Napoli sta vivacizzando il calciomercato con un'offerta shock per il talentuoso De Bruyne, secondo l'aggiornamento dell'esperto Alfredo PedullĂ .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli su De Bruyne, De Laurentiis: "Vogliamo prenderlo, ma le cose si fanno in due"

Scrive msn.com: Dopo la grande gioia per il quarto Scudetto, il secondo in tre anni per il Napoli dopo quello del 2022/23 con Luciano Spalletti in ...

De Bruyne al Napoli? L'offerta di De Laurentiis, il contratto e l'interesse dei Chicago: la trattativa

Scrive msn.com: Con uno scudetto appena conquistato al termine di una battaglia punto su punto con l'Inter, il Napoli è già attivo sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la ...

Napoli, è De Bruyne il regalo scudetto: trattativa ai dettagli, accordo a un passo

Si legge su msn.com: Il centrocampista belga che oggi giochera l'ultima gara col Manchester City dato l'apertura totale al trasferimento in azzurro, i suoi avvocati in citta per definire l'acquisto di una villa ...

DE BRUYNE AL NAPOLI?? (e non solo ??)