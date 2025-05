Napoli sogna un altro colpo gratis | Inoltrata richiesta

Il Napoli sogna un altro colpo gratuito per rinforzare la squadra, con una richiesta inoltrata dalla Germania. Dopo la sfida serrata con l’Inter e la conquista dello Scudetto all’ultima giornata, il club pensa in grande e cerca un ulteriore acquisto senza costi aggiuntivi, puntando a mantenere alto il livello di competitività e aggiungere entusiasmo alla prossima stagione.

Il Napoli alla ricerca del colpo per infiammare l’estate dello Scudetto: un altro acquisto gratis, arriva dalla Germania Pensati grande. È evidentemente il motto di questi giorni a Castel Volturno. Il Napoli dopo la lotta Scudetto serrata con l’Inter e la vittoria finale, all’ultima giornata di campionato, non si accontenta. Vuole sognare. Vuole fare la grande. Il club è giunto ad un bivio, ma sembra aver scelto la strada che in passato ha avuto paura a percorrere: questa volta serve fare il salto di categoria per raggiungere le tre grandi del nord Inter, Milan e Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli sogna un altro colpo gratis: “Inoltrata richiesta”

