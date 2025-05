Napoli si prepara alla festa scudetto sul lungomare | il programma per domani lunedì 26 maggio

Napoli si appresta a vivere una giornata di festa indimenticabile il 26 maggio 2025, celebrando lo storico scudetto conquistato dalla squadra azzurra. Dopo una notte di esultanza, la città si prepara a un evento senza precedenti sul lungomare, con un programma ricco di emozioni e tradizione. Un momento di gioia collettiva che rappresenta la vittoria di una passione che unisce tutta la comunità partenopea.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una celebrazione storica per la città. Lunedì 26 maggio 2025 Napoli si vestirà a festa per celebrare lo scudetto, conquistato con orgoglio dalla squadra azzurra. Dopo una notte di esultanza, la città si prepara a vivere un evento senza precedenti: per la prima volta i calciatori sfileranno su due bus scoperti lungo il lungomare Caracciolo, portando con sé la coppa del Tricolore e condividendo con i tifosi cori da stadio e momenti indimenticabili. Manfredi: “Un regalo ai tifosi, glielo dovevamo”. Il sindaco Gaetano Manfredi ha illustrato l’evento ieri, sabato 24 maggio, in Prefettura, sottolineando l’importanza di questa festa: “Avevo un debito con la città e con i tifosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli si prepara alla festa scudetto sul lungomare: il programma per domani, lunedì 26 maggio

