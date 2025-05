Napoli lunedì la festa scudetto Orario e percorso del bus scoperto | il programma di giornata

Napoli si appresta a festeggiare il suo quarto scudetto con una parata speciale sul lungomare. Lunedì 26 maggio, alle 15, si svolgerà la celebrazione ufficiale con un bus scoperto su cui saliranno i giocatori di Antonio Conte, campioni d’Italia 2024/25. Ecco il percorso, gli orari e il programma della giornata per vivere insieme questa grande festa partenopea.

Napoli si prepara a festeggiare il suo quarto scudetto con una grande parata sul lungomare. Lunedì 26 maggio alle ore 15 è prevista la celebrazione ufficiale con un bus scoperto su cui sfileranno i giocatori di Antonio Conte, freschi vincitori del titolo di campioni d’Italia 202425. A confermare l’evento è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha annunciato i dettagli nel corso di una conferenza stampa in prefettura: “I pullman sfileranno dal Molo Luise all’incirca fino a piazza Vittoria. Avremo circa 100mila posti disponibili perché abbiamo un sistema di safety e security per 100mila posti – ha dichiarato Manfredi -, ma anche quattro maxischermi in città, alle estremità delle piazze, così che chi non riuscirà a entrare nella zona potrà seguirla in questo modo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it