napoli fra scudetto e futuro de laurentiis paga i premi ma conte resta un rebus

Nel fervore della festa per lo scudetto, Napoli vive un weekend di gioia e spensieratezza. La squadra, ritrovata su un'isola di relax a Ischia, celebra i trionfi con brindisi e canti, mentre il presidente De Laurentiis si occupa dei premi promessi. Tuttavia, resta aperto il rebus riguardante il futuro di Conte, un'incertezza che aleggia tra le celebrazioni in un momento di gioia collettiva.

Vincenti e - finalmente - liberi di cantare, brindare e ballare. E’ all’insegna della spensieratezza il week end della squadra del Napoli che, in buona parte, sta passando a Ischia il meritato relax per festeggiare lo scudetto, negli stessi giorni in cui sull'Isola azzurra è approdato De Laurentiis, che ieri sera ha festeggiato il suo 76o compleanno insieme a Conte e alle rispettive famiglie.... 🔗 Leggi su Feedpress.me