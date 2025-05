Napoli Conte verso l'addio | c'è la data dell'incontro con De Laurentiis Allegri in pole per sostituirlo

Dopo aver conquistato il quinto campionato di Serie A, Antonio Conte è a un passo dall'addio al Napoli. La prossima settimana si svolgerà un incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis, che potrebbe mettere fine all'era del tecnico. Nel frattempo, Massimiliano Allegri emerge come il principale candidato per sostituirlo, aprendo così a nuovi scenari per il futuro della squadra partenopea.

Dopo il quinto campionato vinto in Serie A, Antonio Conte sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli a un solo anno dall`arrivo alla corte... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

