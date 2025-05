Napoli Conte si va verso la separazione? Gli azzurri puntano a chiudere per Massimiliano Allegri

Il Napoli, reduce dalla storica vittoria del quarto scudetto, si appresta a un'importante ristrutturazione tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, la separazione da Antonio Conte sembra imminente e il club partenopeo sta puntando su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Questo cambiamento potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per gli azzurri, desiderosi di consolidare il proprio successo.

Il Napoli, fresco vincitore del quarto scudetto della sua storia, si prepara a una svolta significativa in panchina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la separazione tra il club partenopeo e l'allenatore Antonio Conte appare ormai imminente nonostante il ...

Verso Parma-Napoli, Conte deve stringere i denti: un big out per la trasferta

A pochi giorni dalla cruciale sfida contro il Parma, il Napoli deve affrontare un duro colpo: un infortunio pesa sull’organico di Antonio Conte.

Verso Parma-Napoli, data ed orario conferenza Conte

In vista del match cruciale contro il Parma, Antonio Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le ultime novità e le strategie della sua squadra.

Paganini: “Conte? Se va via dal Napoli sceglie la Juventus. Su Allegri…”

Paolo Paganini, nel suo intervento a Tmw Radio, ha affrontato il futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli.

SKY - Conte-Napoli, si va verso la separazione: si punta a chiudere subito per Allegri

SKY - Conte-Napoli verso la separazione. Si punta a chiudere subito per Allegri

