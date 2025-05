Napoli ADL ha bloccato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore | l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe già bloccato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, secondo Gianluca Di Marzio. In attesa di una decisione su Antonio Conte, il club azzurro punta su Allegri per rafforzare la squadra. L’anticipazione di Di Marzio sottolinea la volontà di evitare sorprese e di impostare subito le strategie future, mantenendo Napoli competitivo anche nella prossima stagione.

